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UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN ADLİYEYE GİRİŞİNDE KENDİNİ YERE ATTI

Kamera: Yüksel KOÇ / Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D., adliyeye getirildi.

18.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:36UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN ADLİYEYE GİRİŞİNDE KENDİNİ YERE ATTI

Kamera: Yüksel KOÇ/ Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D., adliyeye getirildi. Nikar D., adliyeye girişi sırasında kendisini yere atarak, "Ben bomba değilim" diye bağırdı.

Bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere kalkış hazırlıkları yapan uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D., gözaltı işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Polis eşliğinde adliyeye getirilen Nikar D., adliyeye girişi sırasında, kendini yere atarak, "Ben bomba değilim" diyerek bağırdı. Nikar D.'nin savcılık tarafından sorgulanması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Nikar D.'nin ekip otosundan indirilmesi

-Nikar D.'nin polis eşliğinde adliyeye getirilirken kendini yere atması ve "Ben bomba değilim" diye bağırması

-Nikar D.'nin yerde yatarken görüntüsü

-Nikar D.'nin adliyeye girişi



Sabiha Gökçen, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

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