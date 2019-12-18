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Uçakta olay çıkartan kadın yolcu adliyeye sevk edildi

SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketinin uçağında olay çıkartan Nikar D. adliyeye sevkedildi.

18.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:38Uçakta olay çıkartan kadın yolcu adliyeye sevk edildi

SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketinin uçağında olay çıkartan Nikar D. adliyeye sevkedildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah 06.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan Nikar D. adlı yolcu "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırdı. Uçaktaki görevlilerin bildirmesi üzerine polis, Nikar D.'yi gözaltına aldı. Nikar D. daha sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Ercan Havalimanı, Sabiha Gökçen, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

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