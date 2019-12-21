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Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'dan Ordu'ya gelmek üzere bindiği uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi Erdoğan İnez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

21.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:30 Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
'dan 'ya gelmek üzere bindiği uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi Erdoğan İnez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Memleketi Ordu'ya gelmek için Ankara'dan uçağa binen 30 yaşındaki İnez, uçak kalktıktan bir süre sonra rahatsızlandı.
İlk müdahalesi burada yapılan İnez, uçağın Ordu Giresun Havalimanı'na inmesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İnez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından hastane morgundan alınan İnez'in cenazesi, helallik için Fatsa ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine getirildi.
İnez'in cenazesi, Fatsa Orta Büyük Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
İnez'in Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu ancak okula ara verdiği öğrenildi.

Ankara, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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