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Uçakta sevgilisiyle kavga ettiği söylenen Tuba Büyüküstün özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.

Uçakta kavga edip ayrıldıkları iddia edilen Umut Evirgen ve Tuba Büyüküstün el ele görüntülendi. Güzel oyuncu özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.

23.07.2019 13:07 Uçakta sevgilisiyle kavga ettiği söylenen Tuba Büyüküstün özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.

İlişkileri olaylı başlayan Tuba Büyüküstün ile 2.5 yıldır aşk yaşadığı kulüp sahibi Umut Evirgen'in bir uçak yolculuğu sırasında kavga edip ayrıldıkları iddia edilmişti.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Çift önceki gün Umut Evirgen'in sahibi olduğu Emirgan'daki La Boom'dan çıkarken görüntülendi.

"AYRILMADIK ÇOK MUTLUYUZ"

Posta'nın haberine göre, kavga haberleri sorulan Tuba Büyüküstün"Ayrılmadık, beraberiz. Asla tartışma, kavga yok. Çok mutluyuz. İspanya tatilinden yeni döndük. Harika zaman geçirdik" diyerek çıkan dedikodulara son noktayı koydu.

"GURUR VERİCİ"

Güzel oyuncu "Fatma Girik'in kendisini veliahtı olarak görmesine ise, "Benim için gurur ve onur verici. Kendimi kötü hissettiğimde Yeşilçam'ın yıldızlarının filmlerini izleyerek mutlu oluyorum" dedi.

Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen, Emirgan, kavga, Magazin

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