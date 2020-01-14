Haberler » Magazin » Uçakta sürpriz karşılaşma - Magazin

Uçakta sürpriz karşılaşma

'Baba Parası' oyuncuları, Avrupa turnesi dönüş uçağında; Almanya'yı 3-0 yenerek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızla karşılaştı. Aynı uçakla İstanbul'a dönen Murat Cemcir, Ahmet Kural, Yağmur Tanrısevsin ve 'Filenin Sultanları' gökyüzünde şarkılı eğlenceli kutlama yaptı.

14.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:41Uçakta sürpriz karşılaşma

'Baba Parası' oyuncuları, turnesi dönüş uçağında; Almanya'yı 3-0 yenerek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızla karşılaştı. Aynı uçakla İstanbul'a dönen Murat Cemcir, Ahmet Kural, Yağmur Tanrısevsin ve 'Filenin Sultanları' gökyüzünde şarkılı eğlenceli kutlama yaptı.

MURAT CEMCİR'DEN FİLENİN SULTANLARINA ÖZEL ŞARKI

uçağında 'Filenin Sultanları' ile karşılaşan Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, milli gururlarımızı tebrik etmek için yanlarına gitti. Milli voleybolcularımızı tebrik eden oyuncular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet etti. 'Çile Bülbülüm' isimli şarkıyı, 'Filenin Sultanları' için yeniden düzenleyen Murat Cemcir, 'File Sultanları, Allah' diyerek milli takım oyuncularımıza şarkı söyledi.

KAHKAHA VE EĞLENCE EKSİK OLMADI

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı 'Baba Parası' filminin Avrupa galası, filmin başrol oyuncularının katılımıyla Almanya, Belçika ve Hollanda'da bulunan 5 ayrı şehirde gerçekleşti. Filmin oyuncuları, başarı ve kahkaha dolu turnenin dönüş uçağında, kazandıkları zaferle tüm Türkiye'yi gururlandıran 'Filenin Sultanları' ile karşılaşınca olanlar oldu. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmadığı dönüş yolculuğu, yerden binlerce kilometre yüksekte adeta zafer kutlamasına dönüştü.

Sevilen oyuncu kadrosu bir arada!

Selçuk Aydemir imzalı Baba Parası'nda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyorlar. TR 40 33 Productions imzalı Baba Parası 1 Ocak'ta vizyondaki yerini aldı.




Murat Cemcir, Avrupa, Dönüş, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

13:15  Biran Damla Yılmaz'ın yeni dizisi - Magazin
13:00  Dilan Çıtak: Kır düğünü istiyorum - Magazin
12:42  Dünya Bekarlar Günü, Twitter'da trend oldu! Herkes Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan'ı paylaştı - Magazin
12:30  Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ye manidar yanıt - Magazin
12:04  Rise Of Empires'in Türkçe anlatımını Halit Ergenç seslendiriyor - Magazin
11:42  Mayolu pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı'nın aşırı zayıf görüntüsü takipçilerinin tepkisini çekti - Magazin
10:38  12 bin 800 TL'lik seminere katılan Defne Samyeli, kağıda yazdığı isim görünecek diye panik oldu - Magazin
09:09  Sıla ile Hazer Amani'nin evlendiği saatlerde eski sevgili Ahmet Kural Twitter'da trend oldu - Magazin
08:27  Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti - Magazin
14.01.2020 13:27:12