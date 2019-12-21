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Uçakta taşkınlık yapan kadının tutuklanması

Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Nigar D'nin polis memuru olan oğlu B.D'nin uyuşturucu ticaretinden suçüstü yakalandığı, açığa alındığı ve tutuksuz yargılamasının sürdüğü ortaya çıktı.

21.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:00 Uçakta taşkınlık yapan kadının tutuklanması
Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Nigar D'nin polis memuru olan oğlu B.D'nin uyuşturucu ticaretinden suçüstü yakalandığı, açığa alındığı ve tutuksuz yargılamasının sürdüğü ortaya çıktı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakta taşkınlık yaptığı için tutuklanan, ancak akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle avukatının tutuklamaya itiraz ettiği Nigar D'nin polis memuru oğlunun uyuşturucu ticareti suçuna karıştığı anlaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim'de Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokak'ta, hareketlerinden şüphelendikleri 4 kişiyi durdurdu.
Üst aramalarında suç unsuru bulunamayan 4 kişi, geçmişte uyuşturucu kullandıklarını, satın aldıkları kişiyi de yakalatabileceklerini söyledi.
Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler,10 Ekim akşamı ifade veren kişilerden birinin telefonundan uyuşturucu satışı yapan kişiye mesaj ve konum atarak beklemeye başladı.
Konuma bir araçla gelen şüpheli suçüstü yakalandı. Araçta yapılan aramada 12,1 gram esrar ile 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Yapılan sorgulamada şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru B.D. olduğu, silahın beylik tabancası olduğu ve uyuşturucu madde ele geçirilen aracın ise emniyet aracı olduğu belirlendi.
Şüphelinin evindeki aramada ise saksıların içinde 3 kök Hint keneviri, 165 gram kenevir tohumu ve kurusıkı tabanca ile 7 mermi ele geçirildi.
Açığa alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edlen şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirlendi.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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