Uçaktaki Menüyü Çocuklar Belirledi

Singapur
Havayolları ile SosyalBen Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte, daha önce uçakla seyahat etmemiş ilkokul öğrencileri, tarifeli seferlerde ikram edilecek çocuk menülerini oylarıyla belirledi.
Turkish Do&Co firmasının Yeşilköy
'deki binasında yapılan etkinlikte, kendilerine ait biniş kartları dağıtılan 30 öğrenci, uçuş simülasyon alanına geçerek havacılık hakkında bilgi aldı.
Uçuş hayallerini çizdikleri resimlerinin de yer aldığı menü kartlarını alan çocuklar, uçakta verilmesi planlanan yemekleri denedi.
Öğrencilerden 10 yaşındaki Abdurrahman Büyükkaya, denediği yemeklerin bir kısmını beğendiğini belirterek, "Menüdeki yumurtayı beğenmedim. Zaten evde de hiç sevmiyorum." dedi.
Öğrenci Cemil Birkay ise tost ekmeği ile hindiyi sevdiğini, menüde yer alan kaşar kanepeyi beğenmediğini belirtti. Misket köfteyi ilk kez denediğini ifade eden Birkay, menüdeki yemekleri genel olarak sevdiğini dile getirdi.
Singapur Havayolları Türkiye
Genel Müdürü Mark Seah da etkinlikteki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nü 30 özel davetliyle kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını, çocukların gelişiminde önemli rol oynayan SosyalBen Vakfı ile bu projede iş birliği yaptıklarını belirtti.
Seah, çocukların seçtikleri yemeklere, çocuk menüsü olarak İstanbul
ile Singapur arasındaki tarifeli seferlerde yer vereceklerini anımsattı.
SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ise 5 senedir tüm dünya çocuklarının yeteneklerini ve sosyal benliklerini geliştirmeleri için çalıştıklarını aktardı.
Bu amaçla çok sayıda projeye imza attıklarını ifade eden Çiftçi, "Bugün Singapur Havayolları'nın desteğiyle ve 30 çocukla çok özel bir etkinliğe imza attık. Daha önce havacılık konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan çocuklarla havacılık sektörünü tanıdık, onların yeteneklerini ve hayal güçlerini kullanarak çok keyifli ve anlamlı bir gün geçirdik." dedi.
Çocukların en yüksek puanı verdiği yemeklerin İstanbul-Singapur rotasındaki çocuk yolculara menü olarak ikram edilmesi amacıyla yapılan etkinlik, çocuklara katılım sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.
Yeşilköy,Singapur
07 Aralık 2018 Cuma 10:09