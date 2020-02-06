Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik

İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkması sonucu yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş 180 kişi yaralanmıştı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra, yaralı bir yolcu tarafından çekilen görüntü, sosyal medya gündemine oturdu. Görüntülerde, yaralıların servis otobüsüyle taşındığı anlar yer alırken, yaralı yolculardan biri bu durumu "rezillik" olarak nitelendirdi.

"REZİLLİK BU KADARI"

O anları cep telefonuyla kameraya alan ve boynunda boyunluk olduğu görülen yaralı yolcu, "Durum bu. Kaza 1 saat önce oldu. Hala biz buralarda sürtüyoruz. Çok kötüyüz. Otobüsle götürüyorlar. Rezillik bu kadarı, rezillik" ifadelerini kullandı.

YERDE YATAN YARALI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan görüntülerde, yaralı bir yolcunun otobüste yerde yattığı anlar dikkat çekti. Söz konusu görüntüler, yaralıların neden ambulansla taşınmadığı konusunda sosyal medyada tartışma yarattı. Servis otobüslerinde bir sağlık çalışanının bulunmaması da tepki çeken bir diğer husus oldu. Kullanıcılar tarafından tepki çeken video, sosyal medyada 2.4 milyon kez izlendi.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a sefer düzenleyen Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indiği esnada pistten çıkarak kaza yapmıştı. Kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, 180 kişi yaralandı. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturulma başlatılırken, 2 pilot için de ayrı soruşturma açıldı.