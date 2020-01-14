Haberler » Güncel » Uçamayan şahin tedaviye alındı - Haber

Uçamayan şahin tedaviye alındı

Konya'da milli parklar görevlileri uçamayan şahine yardım eli uzattı.

14.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:18Uçamayan şahin tedaviye alındı
'da milli parklar görevlileri uçamayan şahine yardım eli uzattı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan ilçesinde hareketsiz halde gördükleri uçamayan bir şahin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Verilen adrese giden milli parklar görevlileri, uçamayan şahinin hasta olduğunu belirledi.
Şahin tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.
Şahinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:20  Üç kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı kaza davasında karar
18:20  Yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü anlar kamerada
18:18  Parkta ölü bulunan liseli genç toprağa verildi
18:13  Sakaryalı Kuaför ve Güzellik Salonları Özada Sigorta'yı tercih etti
18:16  Öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalıp satmışlar
14.01.2020 18:21:37