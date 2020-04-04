Uçamayan yavru kuşa polisler sahip çıktı

ARDAHAN'da, devriye gezen polisler, uçamayarak kaldırımda duran İshak Kuşu yavrusuna sahip çıktı. Polisler uçamayan kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Merkez Kaptanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesinde devriye gezen polis ekipleri, Ardahan Üniversitesi Rektörlük binası önünde uçamayarak duvar dibine sığınan yavru İshak kuşunu fark etti. Soğuktan titrediği ve bitkin düştüğü görülen ve uçamayan yavru kuş için harekete geçen polis ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi.Milli Parklar Müdürlüğü'nden gelen bir ekip kuşu teslim aldı. Yapılan kontrolde yavru İshak kuşunun herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Yavru kuş, Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

Kaynak: DHA