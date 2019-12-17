Uçan arabalar, beyinde mikro çip, Ay'da robot üssü... 2020'lerde bizleri bekleyen 10 yeni icat

Teknolojinin hızla ilerlediği son yıllarda birçok yenilik günlük hayatımızdaki yerini çoktan aldı. 2020'ye sayılı günler kala yapılan araştırma geliştirme çalışmalarından yola çıkarak birçok icadın daha insanlığın hizmetine girmesi bekleniyor. Ancak bu yenilikler ve icatlar nasıl şekillenecek?Sektörlerin, iş yaşamının ve teknolojinin ne yöne doğru gittiğiyle alakalı araştırmalar yapan ve bu doğrultuda Apple ve Netscape gibi dev firmalara danışmanlık hizmeti veren Institute for the Future kuruluşu 2020 yılından itibaren gelecek 10 sene içerisinde hayatımıza dahil olacak yeniliklerle alakalı bir liste hazırladı.