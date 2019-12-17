Haberler » Dünya » Uçan arabalar, beyinde mikro çip, Ay'da robot üssü... 2020'lerde bizleri bekleyen 10 yeni icat - Haberler

Uçan arabalar, beyinde mikro çip, Ay'da robot üssü... 2020'lerde bizleri bekleyen 10 yeni icat

asds

17.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:25Uçan arabalar, beyinde mikro çip, Ay'da robot üssü... 2020'lerde bizleri bekleyen 10 yeni icat
Teknolojinin hızla ilerlediği son yıllarda birçok yenilik günlük hayatımızdaki yerini çoktan aldı. 2020'ye sayılı günler kala yapılan araştırma geliştirme çalışmalarından yola çıkarak birçok icadın daha insanlığın hizmetine girmesi bekleniyor. Ancak bu yenilikler ve icatlar nasıl şekillenecek?

Sektörlerin, iş yaşamının ve teknolojinin ne yöne doğru gittiğiyle alakalı araştırmalar yapan ve bu doğrultuda Apple ve Netscape gibi dev firmalara danışmanlık hizmeti veren Institute for the Future kuruluşu 2020 yılından itibaren gelecek 10 sene içerisinde hayatımıza dahil olacak yeniliklerle alakalı bir liste hazırladı.
Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

21:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak, 15 Temmuz sonrası bana "Gazetelerim emrinizdedir" dedi - Haberler
21:42 Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak - Haberler
21:40 Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak - Haberler
21:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hiçbir ülke, kuruluş veya kişiden izin almaya ihtiyaç... - Haberler
21:37 Dışişleri'nden şehit diplomatlara ilişkin dava dosyasının Avustralya'da yeniden açılması hakkında... - Haberler
21:02 Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış - Haberler
21:02 Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu - Haberler
20:36 Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü suyu yutan genç, KBRN merkezine alındı! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Haberler
20:27 Tuzlaspor-Galatasaray maçında üçüncü gol geldi - Haberler
20:24 Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi - Haberler
17.12.2019 21:52:59