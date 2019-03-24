Uçan Çatı, İtfaiye Aracının Üzerine Devrildi

İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı itfaiye aracının üzerine devrildi.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi
'nde bulunan 5 katlı apartmanın sakinleri, bir buçuk ay önce yaptırdıkları alüminyum çatının fırtınanın etkisiyle montajlandığı yerlerden ayrıldığını fark etti.
Vatandaşlar durumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bildirdi. Karşıyaka
İtfaiye Grubu'ndan gelen ekiplerin çatıya müdahale etmesi için apartmana girmesi sırasında uçan çatı elektrik tellerini kopartarak itfaiye aracının üzerine düştü.
Yaralının olmadığı olayda, itfaiye aracında maddi hasar oluştu.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, sokağı güvenlik bariyerleriyle çevirdi.
Elektrik tellerini kopması nedeniyle sokağı bir süre elektrik verilemedi.
Bayraklı, İzmir, İtfaiye, Güncel
Kaynak: AA