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Uçan çatı karşı apartmana ok gibi saplandı

İstanbul'da gün boyunca etkili olan fırtına çatıları ve ağaçları yerinden söktü.

07.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:05 Uçan çatı karşı apartmana ok gibi saplandı
'da gün boyunca etkili olan fırtına çatıları ve ağaçları yerinden söktü. 'de fırtınada uçan çatı, karşı apartmana ok gibi saplandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi Merkez Mahallesi Zafer Sokak'ta meydana geldi. Kaşıkoto Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatısı şiddetli fırtınada uçarak, Zafer Sokak'ta bulunan üç katlı binadaki bir dairenin mutfak kısmına ok gibi saplandı. Büyük maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Binanın dış cephesine büyük zarar veren çatı parçaları Çekmeköy Belediyesi ekipleri tarafından yoldan toplanırken, itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Park halindeki otomobillerde de ufak çaplı hasar meydana geldi.
(İHA)

Çekmeköy, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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