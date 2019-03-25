Uçan Muhtar Adayı' Herkesi Şaşırttı... Yaşına Aldırmadı, Seçmenlerine Metrelerce Yüksekten Seslendi

'Uçan muhtar' herkesi şaşırttı... Yaşına aldırmadı, seçmenlerine metrelerce yüksekten seslendi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'da bir muhtar adayı seçmenlerine yamaç paraşütünden seslendi.Tekirdağ'ın Süleymanpaşa
ilçesi Altınova
mahalle muhtar adayı Veli Yaman, ilginç bir yönteme başvurarak seçmenlerine yamaç paraşütünden seslendi. Yaşına aldırış etmeden yerden metrelerce yükseklikte konuşma yapan Yaman, "kazandıktan sonra uçuşlar devam edecek" dedi. 1 Nisan
şakası gibi halkımızın karşısına çıkacağımMuhtar adayı olduğu için çok gururlu olduğunu belirten Yaman: "Halkıma çok güzel hizmetler yapacağım. Elimden geldiği kadar bütün okul öğrencilerine, askerlerimize, şehit yakınlarımıza yardımcı olacağım. Ben muhtar olmadan önce zaten düşünüyordum. Bir uçuş istiyordum. 31 Mart'tan sonra inşallah 1 Nisan şakası gibi halkımızın karşısına çıkacağım." dedi.
Altınova, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Genel
Kaynak: İHA