ABD'de Uçarak Vaaz Veren Rahip Sosyal Medyaya Gündem Oldu

ABD'de verdiği vaazı daha etkili hale getirmek isteyen bir rahip kürsüye uçarak geldi. Rahibin uçarak geldiği anlar ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

ABD'nin Mississippi eyaletinde vaaz veren bir rahip, Hz İsa'nın dünyaya gelişini daha etkili bir şekilde anlatmak için vaaz kürsüsüne, hazırlanan bir platform sayesinde uçarak geldi. Rahibin, sahneye indirilirken Hz İsa'nın yeryüzüne gelişini tasvir edip "Kardeşlerim burada çok basit bir soru var, siz İsa'nın geri dönüşüne hazır mısınız? Amen" ifadeleri dikkat çekti. Rahip'in uçarak geldiği görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.