Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali online yapılacak

Uçan Süpürge Vakfı, 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin koronavirüs nedeniyle online yapılacağını duyurdu.

10.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:32
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali online yapılacak
Uçan Süpürge Vakfı, 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin koronavirüs nedeniyle online yapılacağını duyurdu.
Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, 7-14 Mayıs'ta düzenlenecek festivalde filmlerin, pandemi koşulları yüzünden online ortamda gösterime gireceği belirtildi.
Bu yıl Türkan Şoray'ın başkanlığını üstlendiği festivalde filmlerin 35 kişiden oluşan danışma kurulu tarafından seçildiği bildirilen açıklamada, festivalde son bir yıl içinde kadın yönetmenlerin çektiği filmlerin yer alacağı kaydedildi.
Açıklamada, bu yıl 101 ülkeden kadınlara ulaşılmasının hedeflendiği festivalde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonunun (FIBRESCI) tarihinde ilk kez online jürilik yapacağı belirtilerek, festival filmlerine Uçan Süpürge Vakfının internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği duyuruldu.
Festival ekibinin görüşü
Festivalin bu dönemde dayanışma için kıymetli olduğuna işaret edilen açıklamada görüşlerine yer verilen festival ekibi şunları kaydetti:
"Festival için bu yıl temanın 'doğa' olmasını planlamıştık ancak pandeminin yarattığı koşullar nedeniyle temayı değiştirerek 'EvdeKaldık' dedik. Kovid-19 salgınının yarattığı karantina koşulları her birimize salgının büyümesini önlemeye ve kendimizle birlikte toplum sağlığını korumaya dair sorumluluk yüklüyor.
'EvdeKaldık' derken işlerine gitmek zorunda oldukları için evde kalamayan onca insanın evde kalabileceği ücretli izin koşullarının sağlanması gerektiğinin de altını çiziyoruz. Aynı zamanda evde kalmanın kadınlar için, ev içi iş bölümünde yüklenen sorumlulukların, eşitsizliğin ve şiddetin artmasıyla sonuçlandığını görüyoruz. Zorunlu olarak evde kalmanın ve yine zorunlu olarak evde kalamamanın bütün zorluklarını hep birlikte deneyimlediğimiz bir dönemdeyiz. Böyle dönemler, dayanışmanın yükseltilmesi gereken dönemlerdir. 'EvdeKaldık fakat yalnız değiliz' demek için dayanışma göstermeliyiz. Bu nedenle festival ekibi olarak 'Siz festivale gidermiyorsanız festival size gelir.' diyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Korona Türkiye’de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006’ya yükseldi Haberler
Korona Türkiye'de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Haberler ›› Güncel ››Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali online yapılacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:58: Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Haber 19:56: Sağlık Bakanı Koca: "Millet devlet el birliği ile biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz." - Haber 19:56: Kastamonu'da 3 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Haber 19:55: FLAŞ - Haber 19:54: Sağlık Bakanı Koca: "İstirhamımız, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin teklifin Meclisin her... - Haber 19:47: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler