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Uçar, kupa mesaisi öncesi unutulmadı

Kariyerlerinde Altay ve Trabzonspor formalarını terleterek, iki büyük camianın unutulmazları arasına girmiş oyuncular Altay Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya geldi.

03.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:53Uçar, kupa mesaisi öncesi unutulmadı

Türk futbolunda Anadolu'nun sesini yükselten iki büyük kulüp; ve akşamı Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadeleye hazırlanırken, yolu siyah-beyaz ve bordo-mavi renklerde kesişenler efsane futbolcular kupa mesaisi öncesi buluşarak hasret giderdi.

Lemi Çelik, Orhan Üstündağ, Ümit İnal, Gökhan Ersoy, Mehmet Zengin, Müfit İkizoğlu, Tahir Karapınar ve Altay Dağdelen gibi isimlerin katıldığı buluşmada keyifli sohbetler kupa eşleşmesiyle zaman zaman yerini tatlı-sert iddialaşmalara bıraktı.

Günün en hüzünlü anları ise geçtiğimiz Mart ayında aramızdan ayrılan, iki camianın da unutulmaz oyuncuları arasına girmiş Turgut Uçar'dan söz açıldığında yaşandı. Centilmenliği ve futboluyla gönüllerde yer etmiş Uçar dualarla anıldı.

Turgut Uçar'ın eşi Umay Uçar ve Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, iki ekibin yarın maç öncesi ısınma sırasında giyeceği Turgut Uçar anısına hazırlanan formayla objektiflere poz verdi. Buluşmaya katılamayan Miodrag Jesic, Ünsal Aka ve Hasan Özer ise gönderdikleri videolar ile Turgut Uçar'a olan hasretlerini dile getirdi.


Turgut Uçar, Trabzonspor, Çarşamba, Altay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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