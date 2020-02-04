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Üçavlu'dan MASKİ'ye Ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Akhisar Üçavlu Mahalle Muhtarı Fatih Uyan'ı makamında ağırlayarak hizmet ve çalışmalar hakkında sohbet gerçekleştirdi.

04.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:05Üçavlu'dan MASKİ'ye Ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, ilçesine bağlı Üçavlu Mahalle Muhtarı Uyan'ı makamında konuk etti. Görüşmede MASKİ'nin mahallede ve ilçede hayata geçirdiği hizmet ve yatırımlar hakkında sohbet gerçekleştirilerek, mahalle sakinlerince iletilen talep ve görüşler dinlendi.

MASKİ'nin çalışmalarından genel anlamda bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Muhtar Uyan, Genel Müdür Başaran'a teşekkürlerini iletti. Nazik ziyaret dolayısıyla konuğuna teşekkür eden Başaran, kurulan güzel ilişkilerin ve pozitif yaklaşımın hayatın her alanına yansıdığını belirterek her daim güler yüzlü hizmet anlayışını benimsediklerini söyledi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akhisar, Fatih, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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