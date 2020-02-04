Üçavlu'dan MASKİ'ye Ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Akhisar ilçesine bağlı Üçavlu Mahalle Muhtarı Fatih Uyan'ı makamında konuk etti. Görüşmede MASKİ'nin mahallede ve ilçede hayata geçirdiği hizmet ve yatırımlar hakkında sohbet gerçekleştirilerek, mahalle sakinlerince iletilen talep ve görüşler dinlendi.

MASKİ'nin çalışmalarından genel anlamda bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Muhtar Uyan, Genel Müdür Başaran'a teşekkürlerini iletti. Nazik ziyaret dolayısıyla konuğuna teşekkür eden Başaran, kurulan güzel ilişkilerin ve pozitif yaklaşımın hayatın her alanına yansıdığını belirterek her daim güler yüzlü hizmet anlayışını benimsediklerini söyledi.