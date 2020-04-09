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Üçge, 'Sosyal mesafe koruyucu panel'i hayata geçirdi

ÜÇGE, tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 Virüs tehdidi karşında yoğun bir şekilde mesai harcayan perakende sektörünün ihtiyaçlarına yönelik, AR-GE merkezinde tasarlanan "Sosyal Mesafe Koruyucu Panel" ürününü ivedilikle hayata geçirdi.

09.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:05
Üçge, 'Sosyal mesafe koruyucu panel'i hayata geçirdi
ÜÇGE, tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 Virüs tehdidi karşında yoğun bir şekilde mesai harcayan perakende sektörünün ihtiyaçlarına yönelik, AR-GE merkezinde tasarlanan "Sosyal Mesafe Koruyucu Panel" ürününü ivedilikle hayata geçirdi.

"Perakende, sahada olmayı gerektiren bir iş"

Korona virüs salgınına karşı devletin yanında şirketler de gerekli önlemleri almaya devam ederken; Perakende, halkın ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için sahada olması gereken sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle açık kalması kritik öneme sahip marketler, vatandaşların temel ihtiyaçlarını sağlıyor. Bu da insanların toplanmak zorunda kaldığı marketlerin yeni önlemler almasına yol açıyor. Bu konudan yola çıkan ÜÇGE AR-GE Mühendisleri, hem mağaza çalışanlarının hem de müşterilerin sağlığını tehdit edecek olası virüs ve bakteri yayılımına karşı en etkin şekilde korunması amacıyla tasarladıkları "Sosyal Mesafe Koruyucu Panel" ürününü hayata geçirdi.

ÜÇGE'den yapılan açıklamada, "ÜÇGE ailesi olarak, bu süreci çok kısa sürede ve en güçlü şekilde aşarak yeniden sağlıklı ve güzel günlerde buluşmayı diliyoruz" denildi - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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