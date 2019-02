Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, "Her Yıl 50 Gencimizi İş Sahibi Yapacağız"

Kaynak: İHA

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan önümüzdeki dönemde kasabaya gençlik merkezi kazandırarak her yıl 50 gence iş istihdamı sağlayacaklarını söyledi.Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, kasaba için hazırlamış olduğu projeler kapsamında gençlere iş istihdamı sağlayacaklarını ifade ederek her yıl 50 genci 5 yılsonunda ise kasabada 250 gence iş istihdamı sağlayacaklarını açıkladı. Karaaslan, "Allah nasip ederde önümüzdeki dönem icra süresinde yeniden bu icra makamında olursak size söz veriyorum gençlerimize kıymetli taş üzerine hem kurs hem üretim atölyesi oluşturacağım. Kapadokya bölgesinde bunu mali portresi 4 milyar dolardır. Yıkılan değirmen yerine yapılacak olan Gençlik Merkezinde gençleri değerli taş usta yetiştirme kursu açacağız. Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim ki her yıl 50 gencimize beş yılda 250 gencimize burada değerli taş ustası yetiştirme imkanı sağlayacağız. Herkesin iş yeri sahibi olmasını hedefliyoruz. İnşallah kendilerini yapan kendi üretimlerini yapan gençler yetiştireceğiz" diye konuştu. - NEVŞEHİR