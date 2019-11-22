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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Cevizli esnafı ile bir araya geldi

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Cevizlibağ projesi çalışmalarını incelemek üzere esnafları ziyaret etti.

22.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:57Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Cevizli esnafı ile bir araya geldi
Belediye Başkanı Osman Süslü projesi çalışmalarını incelemek üzere esnafları ziyaret etti.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Cevizlibağ projesini yerinde incelemek üzere burada bulunan esnafları ziyaret etti. Cevizlibağ'da bulunan baraka dükkanların tahliyesinde sona yaklaşılırken yeni projenin 3 ay içerisinde tamamlanacağını esnaflara açıklayan Belediye Başkanı Osman Süslü, " 40 yıldır ıslahı gündemde olan projemizi nihayet hayata geçiriyoruz. Yeni yapılacak olan iş yerleri hem esnaflarımıza hem de kasabamıza çok güzel sonuçlar verecek" dedi. - NEVŞEHİR

Osman Süslü, Cevizlibağ, Uçhisar, Güncel

Kaynak: İHA

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