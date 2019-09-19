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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, "Gazilerimiz Milli İstiklalin yenilmez güçleridir"

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna yaralanıp gazi unvanı almış olan Kahramanların milli istiklalin yenilmez güçleri olduğunu dile getirdi.

19.09.2019 11:35Uçhisar Belediye Başkanı Süslü,
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna yaralanıp gazi unvanı almış olan Kahramanların milli istiklalin yenilmez güçleri olduğunu dile getirdi.

Başkan Süslü, "Gazilerimizle, şehitlerimiz milli varlığın güvenceleri, milli istiklalin yenilmez güçleridir. Elbette gazilerimize çok şey borçluyuz. Şehit ve gazilerimizin emanetlerini zedelemeden, hatıralarını lekeletmeden muhafaza etmek şu günkü sancılı ve sıkıntılı ortamda herkesin en temel sorumlulukları arasındadır. Gazisi mahzun ve mahcup olan bir millet geçmişinden kopmuş, istikbalinden vazgeçmiş demektir. Gazilerimizin layık oldukları hürmet ve ilgiden mahrum kalmaları, unutulmaya terk edilmeleri, dahası hak ve taleplerine duyarsızlık gösterilmesi ne vefayla ne de maşeri vicdanla izah edilecektir. Unutulmasın ki, şehit ve gazilerimizin mücadeleleri olmasaydı, onların iman dolu göğüsleri milli heyecanla çarpıp kanlı ve vahşi emellere dayanmasaydı felaketlerin büyüyen girdabı her değerimizi, her mirasımızı acıklı şekilde yutacak ve yok edecekti" dedi. - NEVŞEHİR

Osman Süslü, Uçhisar, Güncel

Kaynak: İHA

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