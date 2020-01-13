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Uçhisar Belediyesi, AK Parti Nevşehir teşkilatını ağırladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Birimi tarafından, Belediye Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

13.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:16Uçhisar Belediyesi, AK Parti Nevşehir teşkilatını ağırladı
AK Parti İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Birimi tarafından, Belediye Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanları İstişare ve değerlendirme toplantısına, AK Parti İl Başkanı M .Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan,, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Nevşehir Yerel Yönetimler Başkanı Ali Kemikkıran, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Nevşehir İlçe Başkanları ve Belde Belediye Başkanları katılım sağladılar.

'da her şeyin yolunda ve planlandığı gibi ilerlemekte olduğunu belirten Uçhisar Belediye Başkanımız Osman Süslü, toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, tüm katılımcılara teşekkür etti. - NEVŞEHİR

AK Parti, Nevşehir, Uçhisar, Politika

Kaynak: İHA

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