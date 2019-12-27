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Uçhisar Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor

Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından yağan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmaları başladı.

27.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:15 Uçhisar Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor
Belediyesi ekipleri tarafından yağan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmaları başladı.

'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri tarafından vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için cadde ve sokaklarda kala mücadele çalışmaları sabahın ilk saatleriyle başlarken çalışmaların gün boyu devam edeceği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Uçhisar, Güncel

Kaynak: İHA

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