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Uçhisar Belediyesi kasabaya kütüphane kazandırıyor

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 2020 yılı faaliyetleri kapsamında kasabaya modern bir kütüphane kazandıracak.

04.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:03Uçhisar Belediyesi kasabaya kütüphane kazandırıyor
Belediye Başkanı Osman Süslü 2020 yılı faaliyetleri kapsamında kasabaya modern bir kütüphane kazandıracak.

Uçhisar Belediyesi tarafından kasabaya kütüphane kazandırılıyor. Belediye tarafından hazırlanan projede sona yaklaşılırken Belediye Başkanı Osman Süslü açıklamasında, "Tek hedefimiz çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları. Okul ortamı dışında da öğrenme ortamlarını elde ederek hem kişisel gelişimlerine katkı sunmak, hem de onların farklı ortamlarda algılarına hitap ederek en iyi şekilde kendilerini geliştirmelerini sağlamak. İnşallah kısa sürede yapımını gerçekleştireceğimiz kütüphanemiz kasabamıza hayırlı olur" dedi. - NEVŞEHİR

Osman Süslü, Uçhisar, Güncel

Kaynak: İHA

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