Haberler » Güncel » Uçhisar Belediyesi, Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığına başlıyor - Haber

Uçhisar Belediyesi, Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığına başlıyor

Uçhisar Belediyesi tarafından Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığı hizmetine başlıyor.

27.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:24 Uçhisar Belediyesi, Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığına başlıyor
Belediyesi tarafından Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığı hizmetine başlıyor.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Uçhisar-Nevşehir yolcu taşımacılığı hizmeti başlıyor. Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan otobüs seferlerinde sağlıklı ve güvenli yolculuk yapmaları için gerekli olan tüm çalışmaları yaparak sonuca ulaştık. Kısa zamanda otobüs seferlerimizi başlatarak halkımıza hizmette bir adım daha ilerleyeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR

Osman Süslü, Nevşehir, Uçhisar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:56   Keşan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haber
17:56   AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, halk gününe katıldı - Haber
17:55   Afyonkarahisar şehit babasına yazdıkları cezayı, kendileri ödedi - Haber
17:50   Selçuklu'da ekipler kış şartlarına hazır - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:57:51