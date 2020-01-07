Haberler » Güncel » Uçhisar' da 2020 turizm sezonuna hazırlıklar devam ediyor - Haber

Uçhisar' da 2020 turizm sezonuna hazırlıklar devam ediyor

Uçhisar Derebağ-Cevizli Mevkiinde 2020 turizm sezonuna hareketli bir giriş yapmak üzere yapımı devam eden proje inşaatı gün geçtikçe şekilleniyor.

07.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:07 Uçhisar' da 2020 turizm sezonuna hazırlıklar devam ediyor
Derebağ- Mevkiinde 2020 turizm sezonuna hareketli bir giriş yapmak üzere yapımı devam eden proje inşaatı gün geçtikçe şekilleniyor.

Uçhisar'ın turizm potansiyelini arttıracak olan Derebağ-Cevizli Projesinde, bölgenin zengin görsel ve doğal dokusuyla bütünleşen bir turizm merkezi haline gelmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Kapadokya bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uçhisar'ımız da turizm potansiyelinin artırılması konusunda 2020 yılı önemli bir yıl olacak. Bu konuda turizmci esnaflarımızla birlikte el ele vererek çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Cevizli, Uçhisar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:12   Şiddetli yağıştan dolayı tarım arazileri sular altında kaldı - Haber
13:08   Başkan Esen'den Elif nineye yardım eli - Haber
13:08   İGA'dan İstanbul Havalimanı açıklaması - Haber
13:08   Millet bahçesi şekillenmeye başladı - Haber
13:08   Pınar Kür, Ataşehir'de okurlarıyla bir araya geldi - Haber
13:02   Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
7.01.2020 13:14:05