Haberler » Güncel » Uçhisar'da Derebağ Cevizli projesi başladı - Haber

Uçhisar'da Derebağ Cevizli projesi başladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü tarafından yapılan girişimler sonrasında Derebağ Cevizli projesinde hafriyat çalışmaları başladı.

06.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:32Uçhisar'da Derebağ Cevizli projesi başladı
Belediye Başkanı Osman Süslü tarafından yapılan girişimler sonrasında Derebağ projesinde hafriyat çalışmaları başladı.

Uzun yıllardır yapımı gündemde olan Uçhisar Derebağ Cevizli projesini 2020 yaz sezonuna hazır etmek için burada bulunan esnaflara söz veren Belediye Başkanı Osman Süslü çalışmalar kapsamında alanda hafriyat çalışmalarına başlatıldı. Mart 2020'de projenin bitirilmesi hedeflenirken Belediye Başkanı Osman Süslü açıklamasında, " Başta Valimiz İlhami Aktaş'a, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye İl Genel Meclis Başkanımız Gürbüz Dinç'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kamil Duru'ya projeye verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR

Osman Süslü, Uçhisar, Cevizli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:31 Çelik: "Sistem düzeyinde düzenlemeler yapılması zorunludur" - Haber
19:30 TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti - Haber
19:30 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
19:28 Elazığ'da bıçaklanan kadının ölüme terk edildiği iddiası - Haber
19:26 Bereket Sofrası yeniden kuruldu - Haber
19:10 Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
6.12.2019 19:34:07