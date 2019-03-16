Uçhisar Doğalgaza Kavuşuyor

Kaynak: İHA

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ın girişimleri sonrasında Uçhisar beklediği doğalgaza kavuşuyor.Uçhisar beldesi arzu ettiği doğalgaza kavuşuyor. Uçhisar Belediyesi olarak doğalgaz hattı başvuruları yaklaşık bir buçuk yıl önce başlatılırken 14 Ocak tarihinde ise Enerya Kapadokya Gaz yetkililerinin istemiş olduğu imar durumu, halihazırda harita, imar durumu sit alanı bilgileri, nüfus bilgileri, coğrafi konumu, elektrik ve su abonesi bilgileri derlenip ilgili firmaya iletildi. Doğalgaz dağıtıcı firma imar durumuna, imar durumu sit alanı bilgilerine, nüfus bilgilerine, coğrafi konuma ve abone sayısına bağlı olarak çalışmalara başlayacağı bildirilmişti.Bu uygulamalar neticesinde Enerya Kapadokya Gaz İşletme Müdürü Özenç Gezgin, 15 Mart tarihi itibari ile Uçhisar ve Göreme'de doğal gaz hattı fizibilite ve gözlem çalışmalarının başladığını ifade etti. - NEVŞEHİR