Haberler » Güncel » Uçhisar, Travel İzmir fuarında tanıtılıyor - Haber

Uçhisar, Travel İzmir fuarında tanıtılıyor

İzmir'de 5 Aralık Perşembe günü kapılarını açan Travel İzmir fuarına katılan Uçhisar Belediyesi fuarda dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar kalesi ve bölgeyi Uçhisar Belediye standına gelen ziyaretçilerine anlatıyor.

06.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:58Uçhisar, Travel İzmir fuarında tanıtılıyor
'de 5 Perşembe günü kapılarını açan Travel İzmir fuarına katılan Belediyesi fuarda dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar kalesi ve bölgeyi Uçhisar Belediye standına gelen ziyaretçilerine anlatıyor.

Travel İzmir fuarına katılan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü burada Uçhisar Belediyesi standını ziyarete gelen yerli ve yabancı konuklara başta Uçhisar olmak üzere bölgeyi tanıyor. Belediye Başkanı Osman Süslü'nin bizzat ilgilendiği konuklara Kapadokya bölgesini tanıtan materyaller hediye ediliyor. - NEVŞEHİR

Osman Süslü, Uçhisar, Aralık, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:37 Kızılay'dan evi yanan aileye yardım - Haber
17:36 Okmeydanı  D-100'de kaza; trafikte yoğunluk - Haber
17:36 Fransa'da gösterilerde gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın ameliyat oldu - Haber
17:33 İzmit Belediyesi'nde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Haber
17:32 Deney hayvanları kullanımı sertifikası eğitim programı düzenlendi - Haber
17:23 Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkardı: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var - Haber
16:44 Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı - Haber
16:40 Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 şerit trafiğe kapatıldı - Haber
16:38 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haber
15:52 Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı - Haber
6.12.2019 17:40:51