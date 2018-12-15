Üçkuyular'a Çok Yakışacak

Özel arabalarını 841 araçlık otoparka bırakan vatandaşlar, buradan metro, tramvay, otobüs ya da vapurla diledikleri yere kolaylıkla gidebilecek.

Metro, tramvay, otobüs ve vapurun kesişme noktasında yer alan Üçkuyular bölgesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yatırımıyla hem Belediye ve ilçe otobüsleri için aktarma merkezine hem de 841 araçlık otoparka kavuşacak.Bir yandan 1 milyar lira bütçeli F.Altay- Narlıdere Metrosu hattının yapımı için kazı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, toplam 48 bin 906 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Üçkuyular Terminali ve Otoparkı projesiyle de bölgede önemli bir ihtiyaca daha cevap verecek. Yol kotundan aşağıda bulunan terminal katı ile yeraltında 3 kat otoparktan oluşan inşaat alanında alt yapı ve zemin imalatlarının sonuna gelen İzmir'in yerel y&ou ml;netimi, 2019 sonunda bu çalışmaları tamamlayarak terminal ve otoparkı hizmete açacak.

Park et, devam et

Özel araçlarını otoparka bırakan vatandaşlar, buradan metro, tramvay, otobüs ya da vapurla diledikleri yere kolaylıkla gidebilecek. Üçkuyular Terminali ve Otoparkı projesiyle ilçe minibüslerinin diğer ulaşım türleriyle entegrasyonu da sağlanmış olacak.