Haberler » Politika » Haber

Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla üç ülkenin bayrakları önünde aile fotoğrafı çekildi.

16.09.2019 19:06Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türkiye-Rusya- İran Üçlü Zirvesi öncesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla üç ülkenin bayrakları önünde aile fotoğrafı çekildi.
Çankaya Köşkü'ndeki zirve kapsamında liderler ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan ilk görüşme Erdoğan ve Ruhani, ikincisi Erdoğan ve Putin, üçüncü görüşme ise Ruhani ve Putin arasında oldu.
Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla üç ülkenin bayrakları önünde aile fotoğrafı çekildi.
Üç lider, el ele basına poz verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, İran, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
03:46 Ruhani: "Amerikan güçlerinin biran önce bölgeyi terk etmesi ve Suriye hükümetinin bu ülkenin diğer...
03:46 Putin: "Suriye'yi nüfus alanlarına bölmek kabul edilemez"
03:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri...
03:25 Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi tamamlandı
03:18 Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi tamamlandı
03:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa Komitesinin oluşumuna dair çalışmanın başarı ile tamamlanması ve...
23:23 Üçlü zirve toplantısı öncesi basın açıklaması- (tercümeli) -2