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UCM'nin ABD askerlerinin savaş suçlarını soruşturma isteğine Trump'ın avukatından tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel avukatı Jay Sekulow Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ABD askerlerinin Afgansitan'daki eylemlerini incelemeyi içerecek bir savaş suçları soruşturması istemekle hata yaptığını savundu.

05.12.2019 07:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 07:28UCM'nin ABD askerlerinin savaş suçlarını soruşturma isteğine Trump'ın avukatından tepki
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel avukatı Jay Sekulow Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ABD askerlerinin Afganistan'daki eylemlerini incelemeyi içerecek bir savaş suçları soruşturması istemekle hata yaptığını savundu.

UCM yargıçları, 12 Nisan 2019'da Savcı Fatou Bensouda'nın Afganistan savaşında 2003, 2009 ve 2014'te Amerikan askerlerinin işlediği iddia edilen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebini oy birliğiyle reddetmişti. Bensouda kararı temyize taşımıştı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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