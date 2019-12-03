Haberler » Güncel » UCM Savcısı 'Mavi Marmara' dosyasını üçüncü defa kapattı - Haber

UCM Savcısı "Mavi Marmara" dosyasını üçüncü defa kapattı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, İsrail'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılmasına yönelik yaptığı değerlendirmede dosyayı üçüncü defa kapatma kararı aldı.

03.12.2019 01:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 01:10UCM Savcısı
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, 'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılmasına yönelik yaptığı değerlendirmede dosyayı üçüncü defa kapatma kararı aldı.
UCM'den yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin 15 Kasım 2018'de, savcının 2017'de aldığı "soruşturma açmama" kararını tekrar gözden geçirmesine hükmettiği hatırlatıldı.
Açıklamada, süreç sonunda UCM Savcısı Fatou Bensouda'nın, soruşturma dosyasını, "suçun UCM'de yargılanacak ağırlığa ulaşmadığı" gerekçesiyle kapatma kararı aldığı bildirildi.
UCM Savcılığı, 6 Kasım 2014'te yoğunluk gerekçesiyle bu yargılamayı yapamayacağına karar vermiş, Mavi Marmara avukatlarının bu karara itiraz etmeleri üzerine 15 Temmuz 2015'te ön inceleme dairesi, savcılığın, "soruşturma açmama kararı"nı tekrar gözden geçirmesini istemişti.
Savcılık 30 Kasım 2017'de ikinci defa soruşturma açmayı reddetmiş ve bu karar da yine Mavi Marmara avukatları tarafından temyiz dairesine taşınmıştı.
Temyiz dairesi, 15 Kasım 2018'de, savcılığın ikinci defa verdiği "soruşturma açmama kararının yanlış olduğuna ve tekrar gözden geçirilmesine" hükmetmişti.
Mağdur avukatlarının ve savcılığın itirazlarının dinlendiği 1 Mayıs 2019'daki usul duruşmasında, mahkemenin savcıları ile hakimleri arasında görüş farklılığı nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Marmara, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:50 ABD Lübnan'a askeri yardımı yeniden başlattı - Haber
01:38 Tunus'taki otobüs kazasında ölenler için anma etkinliği düzenlendi - Haber
01:18 Irak'ta göstericiler Kerbela İl Meclis binasına girmeye çalıştı - Haber
01:17 Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Haber
01:10 UCM Savcısı "Mavi Marmara" dosyasını üçüncü defa kapattı - Haber
00:54 Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti - Haber
00:15 Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi - Haber
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haber
22:57 Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
23:47 Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
15:40 Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı - Haberler
15:30 Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
14:17 Ailelerden bebek bezi çağrısı: Ekonomik yük oluşturan yüzde 18'lik KDV indirilsin - Haberler
3.12.2019 01:58:51