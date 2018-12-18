Ücret Tarifelerindeki Değişikliğe Dair

Söz konusu toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların talep ve beklentilerine kayıtsız kalmadıklarını ve yapılan düzenlemelerin yaşanan tüm mağduriyetlerin giderilmesi adına yapıldığını belirten Büyükşehir yetkilileri, "Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 15.11.2018 tarihli ve 2018-209 sayılı kararı ile Üniversite- Serinyol, Antakya- Defne Merkez ve Harbiye bölgelerinde dönüşüm işlemleri tamamlanan ve toplu taşıma araçlarında geçerli olacak fiyat tarifeleri yeniden güncellenmiştir. Üniversite-Serinyol güzergahında mesafenin şehir içi hat mesafelerinin çok üstünde olması sebebiyle uzun ve kısa mesafe olmak üzere iki ayrı fiyat tarifesi uygulamasına gidilmiştir" diyerek bu bölgelerin hatlarındaki fiyat tarifelerinin son olarak 2018 yılının Ocak ayında güncellendiğini ifade etti.

YETKİLİLERDEN HATAY KART ÇAĞRISI

Toplu taşıma ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında mevcut sistemin bütünüyle değiştiğini ve geçiş sürecinde birtakım aksaklıkların yaşanabileceğini belirten yetkililer, "Üniversite-Serinyol bölgesindeki elektronik ücret toplama sisteminin devreye girmesiyle birlikte sistemin ilk günü olmasından kaynaklı bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Yaşanan bu problemler 18.12.2018 tarihi itibariyle giderilmiştir. Bu bağlamda vatandaşlarımızın ivedilikle elektronik biniş kartı (Hatay Kart) almaları gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Hem toplu taşımayı kullanan vatandaşların, öğrencilerin hem de şoför esnafının mağdur olmaması için çalışmaların hassasiyetle devam ettiğinin altını çizen Büyükşehir yetkilileri, 20 Aralık Perşembe günü itibariyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde ve yemekhanesinde öğrencilerin Hatay Kart'ı temin edebilmeleri için stant açacaklarını ve standın 15 gün boyunca öğrencilere hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler