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Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan 2 kişi yakalandı.

28.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:12 Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı

 ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan 2 kişi yakalandı.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ereğli'de Türk Telekom'un hatlarına girerek arama yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Polis, 2 kişinin Bartın'da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla E.Y. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. E.Y. ve M.K.?nin yurt dışından ücretli hat kiraladıkları, Türk Telekom'a ait dağıtım kutularına girerek kiraladıkları hattı arayıp kazanç elde ettikleri belirlendi. E.Y. ve M.K.?nın hatlara girmek için kullandıkları telefonlara ve aletlere el konuldu. E.Y. ve M.K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Telekom, Güncel

Kaynak: DHA

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