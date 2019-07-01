Ücretsiz bağlama kursunda haftanın 6 günü hizmet veriliyor

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) açılan ve ücretsiz yararlanılan; Yağlıboya , karakalem, temel Resim , ebru, hüsn-i hat, gitar, keman, piyano, tambur kurslarının yanı sıra Bağlama kurslarıyla ilçe halkının kültür-sanat hayatına renk katan Şehitkamil Belediyesi, bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ŞSM bünyesinde açılan yaz dönemi bağlama kursu, büyük ilgi gördü. Bağlama çalmaya meraklı kişilerin faydalandığı kurs, haftanın 6 günü farklı seanslarda verilen 2'şer saatlik eğitimlerle devam ediyor.

KURSLARIMIZA YOĞUN BİR KATILIM VAR

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Bağlama Eğitmeni Abuzer Bozkurt, bağlama enstrümanına duyulan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin taleplerine göre bozuk düzen ya da bağlama düzeninde eğitim verdiklerini belirten Eğitmen Bozkurt, şu açıklamada bulundu:

"Şehitkamil Sanat Merkezinde bağlama derslerine giriyorum. Şu anda haftanın 6 günü yaz kurslarımız başladı. Bağlama derslerimiz aralıksız devam ediyor. Derslerimiz 2'şer saat oluyor. Yaz kurslarımıza yoğun bir katılım var. Bağlama enstrümanına büyük bir rağbet var. Bu durum bizi mutlu ediyor, sevindiriyor. Kontenjanlarımız dolmak üzere. Konservatuarı aratmayacak şekilde bir ortam ve eğitim imkanı sunuluyor. Zaten Şehitkamil Sanat Merkezi de bu duruma göre tasarlanmış, gayet güzel bir yer. Öğrencilerimizin taleplerine göre bozuk düzen ya da bağlama düzeninde eğitimlerimizi veriyoruz. Bağlamanın tarihini anlatarak başladığımız ilk dersin ardından sistematik bir şekilde eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Öğrencilerimize öğrettiğimiz notaları, bağlama üzerinde uygulamalı olarak çalıyoruz. Öğrencilerimizi, türkü çalacak seviyeye getirene kadar eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Tüm bağla severleri bekliyoruz. Bu güzel merkezden dolayı da Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz."

HOCAMDAN ÇOK MEMNUNUM

Şehitkamil Sanat Merkezi'ni çok sevdiğini kaydeden kursiyer 10 yaşındaki Melike Telci, "2 yıldır bağlama kursuna gidiyorum. Kursuma artık Şehitkamil Sanat Merkezi'nde devam ediyorum. Şehitkamil Sanat Merkezi'ni çok seviyorum. Buradaki hocamdan da çok memnunum. Arkadaşlarımla beraber bu kursta çok güzel ders alıyorum. Burayı açanlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.