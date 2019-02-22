Ücretsiz Fidan ve Çiçek Dağıtımına Yoğun İlgi

Kaynak: İHA

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin 'Sizin de Dikili Bir Ağacınız Olsun' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında kendi serasında ürettiği sedir, çam ve servi fidanları ile mevsimlik çiçekler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi tarafından üretilen fidanlar Hürriyet Mahallesi Baykallar Mevkisi Anı Kıyı Sokak'ta bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Serasından halka dağıtılıyor. Şu ana kadar yaklaşık 250 fidan ve 5 bin mevsimlik çiçek vatandaşlara hediye edildi.Süleymanpaşa Belediyesinde üretilen fidan ve çiçeklerin dağıtımının 28 Şubat Perşembe gününe kadar devam edeceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ