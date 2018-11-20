Ücretsiz İnternet Hizmeti Yaygınlaşıyor

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyen İnegöl Belediyesi, Manifaturacılar Çarşısı, İki Kapalı Meydan, Sarraflar Çarşısı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Uzun sokak, Belediye Başkanlığı Binası ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı çevresinde devreye alınan ücretsiz wifi bağlantı hizmetine son olarak Yeniceköy Doğa Sporları ve Turizm Merkezi(DOSTUM) tesislerini de ekledi.

"ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ VERİYORUZ"

İnegöl Belediyesinin ilçe halkının hizmetine sunmuş olduğu ücretsiz internet(wifi) hizmeti hakkında açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnternet günümüz dünyasında hayatımızın çok önemli bir bölümünü teşkil etmekte. Biz sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, vatandaşlarımızın ücretsiz, hızlı ve güvenli bir internet bağlantısı ile tüm dünyadaki gelişmelere anında ulaşabilmeleri için vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ücretsiz internet hizmeti veriyoruz" şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ WİFİ HİZMETİNE DOSTUM'U DA EKLEDİK

İlçe halkımızın teknolojinin imkanlarından en üst sevide faydalanmaları noktasında çalışmalarını yürüttüklerini belirten Taban, "Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen uygulamada Manifaturacılar Çarşısı, İki Kapalı Meydan, Sarraflar Çarşısı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Uzun sokak, Belediye Başkanlığı Binası ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı çevresinde uygulamaya alınan ücretsiz wifi bağlantı hizmetini şimdi de Yeniceköy Doğa Sporları ve Turizm Merkezi(DOSTUM) tesislerinin de devreye almış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

UYGULAMANIN İŞLEYİŞİ

Vatandaşlarımızın bir kereye mahsus üye olmaları halinde istedikleri zaman 'Ücretsiz Wifi Uygulaması' hizmetinden faydalanabileceklerini ifade eden Taban, "İlgili altyapı çalışmalarının tamamlandığını, uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, bir kereye mahsus bahsi geçen bölgelerde herhangi bir mobil cihazdan kablosuz ağları aratıp, seçenekler arasından 'İnegöl Belediyesi' ağını tercih etmesi ve karşınıza çıkan sayfada yer alan kayıt formuna adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi, TC. kimlik numaranız ile cep telefonu numaranızı yazarak gönder butonuna basması yeterli. Bu işlemleri tamamladıktan sonra açılan sayfada yer alan şifre bölümüne, cep telefonunuza gelen şifreyi yazarak tekrar gönder butonuna basıp internete bağlanabilirsiniz" diye konuştu.

WİFİ UYUGLAMASINDA İSTATİSTİKİ VERİLER

İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz wifi uygulamasından bugüne dek yararlanan vatandaşlara ait istatiksel verilere de değinen Taban, "Ayrıca aylık ortalama 200 yeni kullanıcının sisteme dahil olduğu ücretiz wifi hizmetini 8609 kullanıcı kullanırken, bu kullanıcıların %25.8'i bayan, %74.2'si ise erkek. Yaş diyagramına bakıldığında ise %62.3'ü 16/30 yaş arası, %17.2'si 30/45 yaş arası ve %17'si ise 45 yaş ve üzeri olarak görülmektedir."

Taban son olarak, "Ücretsiz Wifi hizmetinin 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun" çerçevesinde, bu uygulamadan yararlanarak yasada belirtilen suçları teşkil edecek şekilde yayın ve paylaşım yapanların bireysel sorumluluk taşıyacaklarını hatırlamak isterim" dedi.

İnegöl Belediyesinin uygulamaya başlattığı Ücretsiz İnternet Hizmeti dolayısı ile belediyeye çağa uyan hizmetlerinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar ise, böylesi güzel hizmetlerin yaygınlaşarak devam etmesi temennisinde bulundular.