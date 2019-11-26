Ücretsiz kurslar yeni yeteneklere imkan sağlıyor

Gölbaşılıları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturan Gölbaşı Belediyesi , yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşlariçin de ücretsiz kültür-sanat ve eğitim kursları açılıyor.

SEZON BOYU SÜRECEK

Her yaş grubuna göre düzenlenecek olan kültür sanat kurslarındaki branşlar vatandaşların isteği doğrultusunda belirlenirken, kurslar için başvurular da başladı.

Vatandaşların yeteneklerini geliştirme imkanı bulacağı kurslar, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sezon boyu sürecek.

14 FARKLI KATEGORİDE KURS

4 kategori ve 14 farklı branşta verilecek olan kültür-sanat, hobi ve beceri kursları bu yıl Tiyatro, drama, Türk Halk Müziği Koro, Bağlama, Gitar, Keman ve Şan, Ney, Seymen ekibi (Küçük-Büyük) Türk Halk Dansları (Artvin, Bayburt) Cimnastik ve Balebranşlarından oluşacak.

SON GÜN 4 ARALIK

Gölbaşı Belediyesi Kültür Müdürlüğü yetkilileriaçılacak kurslar için başvuruların Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ne 4 Aralık 2019 Çarşamba gününe kadar yapabileceğini bildirdi.