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Ücretsiz kurslarla üniversiteli oldular

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına kurslara katılan 98 öğrenciden 68'i üniversiteli oldu.

22.08.2019 14:00 Ücretsiz kurslarla üniversiteli oldular
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına kurslara katılan 98 öğrenciden 68'i üniversiteli oldu.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, yaptığı açıklamada, ilçede üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme Kursları açtıklarını söyledi.
Ücretsiz verilen kurslarda 98 öğrencinin eğitim aldığını belirten Dumanlı, sınavlara giren öğrencilerden 68'inin üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleştiğini kaydetti.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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