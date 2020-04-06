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Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak

Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden oluşturulan basvuru.turkiye.gov.tr adresinden alınacak.

06.04.2020 22:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:38
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden oluşturulan basvuru.turkiye.gov.tr adresinden alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımı için başvurular e-Devlet Kapısı üzerinde oluşturulan https://basvuru.turkiye.gov.tr adresinden alınacak. 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar belirtilen adresten maske başvurusunu yapabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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