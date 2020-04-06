Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske e-Devlet başvuru ekranı açık mı? e-Devlet ne zaman maske dağıtımına başlayacak?

Ülke genelinde koronavirüsle etkin şekilde mücadele için çeşitli uygulamalar başlatılırken ücretsiz maske dağıtımı vatandaşların en çok dikkatini çeken uygulamalardan biri oldu. 5 Nisan itibariyle ePttAVM üzerinden dağıtıma başlanan ücretsiz maskelerde sipariş alınmaya başlanmıştı. Ancak gelen yoğun talep üzerine başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak Peki, Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske alım şartları neler? Ücretsiz maske e-Devlet başvuru ekranı açık mı? E-Devlet ne zaman maske dağıtımına başlayacak? İşte detaylar…

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

6 Nisan itibariyle henüz e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvuruları başlamadı.

ÜCRETSİZ MASKE E-DEVLET BAŞVURU EKRANI AÇIK MI?

Ücretsiz maske dağıtımı için başvuru ekranı henüz e-Devlet alınmaya başlamadı. e-Devlet üzerinden başvurular başladığında detaylar paylaşılacaktır.

E-DEVLET NE ZAMAN MASKE DAĞITIMINA BAŞLAYACAK?

Ücretsiz maske dağıtımının e-Devlet üzerinden yapılacağı açıklandı. Ancak ücretsiz maske dağıtımının ne zaman başlayacağı konusunda açıklama yapılmadı.

ePttAvm ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI DEVAM EDİYOR MU?

5 Nisan'da yapılan açıklama sonrası ePttAVM (https://maske.epttavm.com) üzerinden ücretsiz maske dağıtımı başlamış ve ücretsiz maske dağıtımı başvuruları alınmaya başlanmıştı. Ancak 6 Nisan'da yapılan açıklama ile başvuru işlemleri durduruldu ve eDevlet üzerinden başvuruların devam edeceği bildirildi. İşte o açıklama:

"Değerli Vatandaşlarımız, yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla."

ÜCRETSİZ MASKE ALIM ŞARTLARI NELER?

Ücretsiz maske almak için 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yaş aralığında olmak gerekiyor. Ayrıca form üzerinden belirtilen alanların doğru şekilde girilmwsi gerekiyor.

KAÇ ADET ÜCRETSİZ MASKE VERİLİYOR?

Vatandaşlara içinde 5 adet maske bulunan 1 paket maske alma hakkı mevcuttur. Maske siparişi haftada bir defa verilebilmektedir.