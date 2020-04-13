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Ücretsiz maske bilgisi mesajla iletilecek

Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sert, ücretsiz maske dağıtımı bilgisinin kişiye cep telefonu mesajıyla iletileceğini söyledi.

13.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:22
Ücretsiz maske bilgisi mesajla iletilecek
Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sert, ücretsiz maske dağıtımı bilgisinin kişiye cep telefonu mesajıyla iletileceğini söyledi.
Uygulamanın İstanbul ve Ankara da başladığını kaydeden Sert, uygulama başladığında vatandaşların cep telefonlarına maske alabileceklerini belirten mesajın geleceğini belirtti.
Alınan mesaj kodu ile en yakın eczaneden 5 maskenin ücretsiz alınacağını aktaran Sert, şöyle dedi:
"Eczanede sosyal mesafenizi en az bir metre olacak şekilde koruyunuz. Bulaşıcılığı en aza indirmek için eczane içinde hasta varsa, sıranız gelene kadar eczane dışında bekleyiniz.
Yüzeylere dokunmamaya özen gösteriniz. Tekrar vurgulayacak olursak, telefonlarınıza mesaj gelmedikçe, maske talebinde bulunmak için evlerinizden ayrılmayınız."

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, İstanbul, Güncel
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