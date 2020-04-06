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Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın başlattığı ücretiz maske dağıtımında gelen yoğun talep üzerine başvurular "epttavm" üzerinden e-Devlet sistemi üzerine kaydırıldı.

06.04.2020 01:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 01:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaya devam edecek.

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

"ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Duyuruda, "Değerli Vatandaşlarımız, yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı kararı alınmıştı.

Vatandaşların her hafta 5 adet maske alma hakkı bulunurken, ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.

Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak

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