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Ücretsiz maskeler İstanbul'da eczanelerden alınacak

İstanbul Eczacı Odası ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

09.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:29
Ücretsiz maskeler İstanbul'da eczanelerden alınacak
İstanbul Eczacı Odası ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılması kararı verilmişti. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda yapılan dağıtımın yaş kriterine uyan vatandaşların evine haftada 5 olacak şekilde yapılacağı açıklanmıştı. İstanbul Eczacılar Odası bir açıklama yaparak dağıtımın eczaneler üzerinden yapılmasının karalaştırıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır" denildi.

Kimler, kaç tane ve nasıl alacak...

20-65 yaş arasındaki vatandaşlara 10 gün için kişi başına 5 adet maske dağıtılacağını duyurulduğu açıklamada "Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Bulaş riskini azaltmak amacıyla maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde denetimsiz üretilmiş, sağlıksız maskelere mahkum edilen halkımıza 5236 eczanemiz ile ulaşılabilir ve güvenli maske temin etmek, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli bir sağlık hizmetidir. Tüm meslektaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyetle mesleki yeminimizin gereğini yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur" denildi.

Başka illerde benzer uygulamalar beklenirken farklı illerden eczacılar odası yetkilileri çıkacak genelgenin iyi hazırlanması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandılar: "Eczaneye maske için geliş gidişin en uygun şekilde ayarlanması gerekiyor 5 adet bunun için azdır. Vatandaşın ailece en az 15 günlük ihtiyacının temin edilecek şekilde lojistiğinin sağlanması gerekir". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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