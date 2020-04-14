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Ücretsiz maskeler Kayseri'de vatandaşlara ulaştırılıyor

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile dağıtılmaya başlanan ücretsiz maskelerin Kayseri'de vatandaşlara ulaştırılmaya başlandığını bildirdi.

14.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:46
Ücretsiz maskeler Kayseri'de vatandaşlara ulaştırılıyor
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile dağıtılmaya başlanan ücretsiz maskelerin Kayseri'de vatandaşlara ulaştırılmaya başlandığını bildirdi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile ücretsiz dağıtılan maskeler PTT aracılığı ile vatandaşlarımıza ulaştırılmaya başlandı. 20 ile 65 yaş aralığında maske ihtiyacı olan vatandaşlarımız, e-devlet üzerinden taleplerini oluşturabilirler. PTT çalışanlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kayseri, Güncel
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