Ücretsiz Olarak Oynanan En İyi 20 Steam Oyunu

Kaynak: WebTekno

Ücretsiz ve iyi vakit geçirmenizi sağlayacak bir oyun bulmak zor. Oyuncular genellikle popüler ücretsiz oyunlarda vakit geçirmeye alışkın olsalar da piyasada adını duymadığımız çok fazla iyi ve ücretsiz oyun var.Bugün hep birlikte Steam'de bulunan ücretsiz oyunları bir süzgeçten geçiriyoruz. Hazırladığımız listede her tarzdan, her türlü oynanabilen kaliteli yapımlar var. Hatta bazıları, yıllar önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen hâlâ güncellemeler alıyor, milyonlarca insan tarafından oynanıyorlar. Bu arada tek ya da çok oyunculu pek çok yapımı da listede görebilirsiniz. Lafı uzatmadan, listemize başlayalım.Ücretsiz simülasyon oyunları:DCS World Steam Edition - Uçak simülasyonu:Havacılık aşkınız varsa, bu ücretsiz bir simülasyon oyunu özgürlüğü damarlarınızda hissetmenizi sağlayacak. DCS World'ün Steam'e özel olarak tasarlanan bu oynaması ücretsiz sürümünde, 2 temel savaş uçağı ile gerçekten iyi deneyimler yaşayabilirsiniz. Oyunun en büyük eksisi diğer uçakları kullanmanız için ücretli DLC'ler sunması. Bu DLC'lerin fiyatları çok yüksek olsa da yapımcı Eagle Dynamics, gerçekten başarılı bir iş çıkartıyor. Uçak oyunları için özel bir ilgi hissedenler, DCS World'ü kaçırmasın.Steam değerlendirmesi: Çoğunlukla olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Fishing Planet - Balıkçılık simülasyonu:Avcılık oyunlarına ilgi duyanlar, sadece balıkçılık üzerine odaklanan Fishing Planet'e bayılabilir. Zira platformlar arası bir oyun olmasıyla, pek çok kişi tarafından bilinmesi büyük bir avantaj. Böylece oyuna sürekli olarak güncelleme geliyor. Ayrıca çok oyunculu olarak diğer oyuncularla sosyal bir ortam yaratabiliyor, yarışmalar düzenleyebiliyorsunuz.Steam değerlendirmesi: Çok olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Fallout Shelter - Stratejik simülasyon oyunu:Fallout oyunlarını daha önce oynamamış olsanız bile bu oyundan sonra seriye ciddi bir sempati besleyebilirsiniz. Shelter, Fallout evrenindeki Vault (yer altı sığınağı) bölümünü yönetmenizi sağlıyor. Yer altında yaşayan insan topluluğunu yönetiyor, yer altındaki şehrinizi geliştiriyorsunuz. Nasıl bir yöneticiyseniz, oyun o eksende ilerliyor.Steam değerlendirmesi: Çok olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Ücretsiz online oyunlar:Warframe - FPS aksiyon oyunu:2013'te çıkış yaptığı günden bu yana geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Warframe, en sevilen online oyunlardan birisi. Güncellemelerle sürekli gelişen bir yapıya sahip oyıunda, hem tek başımıza hem de arkadaşlarınızla Dünya'yı tehdit eden düşmanlara karşı savaşıyorsunuz.Steam değerlendirmesi: Çok olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Path of Exile - MMORPG oyunu:Wraeclast adında bir dünyada hayatta kalmak için çok şeye ihtiyacımız var. MMO tarzını seven ve yeniliklere açık olan herkes, Path of Exile'ın yapısına hayran kalabilir. Tam bir role playing oyunu olan PoE'nin yapımcıları, kendilerinin de sağlam bir oyuncu olduklarını söylüyorlar. Zaman zaman yapımcılar da oyuncularla birlikte çeşitli maçlara katılıyor.Steam değerlendirmesi: Çok olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.War Thunder - MMO savaş oyunu:Steam'in en sevilen online oyunlarından birisi olan War Thunder, II. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı gibi kanlı çarpışmalardaki silahların ve araçların kullanıldığı geniş çaplı bir aksiyon oyunu. Uçaklardan tanklara kadar olduk geniş bir yelpazede savaş araçları sunan yapımda, saatlerin nasıl geçtiğini anlamak zor.Steam değerlendirmesi: Çoğunlukla olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Riders of Icarus - MMORPG oyunu:MMORPG türünün bir diğer başarılı temsilcilerinden olan Riders of Icarus, daha fantastik bir dünyada, daha geniş karakter seçenekleriyle dikkat çekiyor. Şehirler, kaleler, ejderhalar, atlar ve birbirinden görkemli kıyafetlerle bir oyundan öteye geçip hobiniz olabilir. Dikkat edin.Steam değerlendirmesi: Çok olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.TOXIKK - FPS aksiyon oyunu:Eğer çok oyunculu FPS türünde alternatifleri değerlendirmek istiyorsanız, iki yıldan beri aktif şekilde oynanan TOXIKK'i deneyebilirsiniz. Abartılı silahlar ve robotlarla birlikte fantastik bir dünyayı harmanlayan yapım, durmaksızın akan sunucularında eğlenceli saatler vadediyor.Steam değerlendirmesi: Çoğunlukla olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Modern Combat Versus - FPS aksiyon oyunu:Mobil cihazlarda yükselişe geçen Modern Combat serisinin en kamsapmlı yapımı. Gameloft'un Steam ile anlaşmaya vararak PC'ye de getirdiği yapım, grafik açısından gözünüzü kamaştırmayacak. Nitekim kalablık oyunlarda saatler harcamak mümkün.Steam değerlendirmesi: Çoğunlukla olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Alien Swarm: Reactive Drop - CO-OP oyunu:Arkadaşlarınızla birlikte hem çevrimiçi hem çevrimdışı şekilde oynayabileceğiniz bu Alien Swarm, taktik geliştirme üzerine kurulu bir yapıya sahip. Aslında oyunun hem kamera açısıyla hem de bölüm tasarımlarıyla gerçek bir takım oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Kendi türünde lider yapımlardan birisi.Steam değerlendirmesi: Çok olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Skyforge - MMO oyunu:Bugüne kadar alışık olduğumuz pek çok oyundan izler taşıyan Skyforge, kesinlikle ilk deneyimin kötü olmayacağı bir yapım. Sonradan sıkılır mısınız bileymeyiz. Yine de standart bir online oyunda bulacağınız çoğu şeyi Skyforge'da bulabilirsiniz.Steam değerlendirmesi: Çok olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.War Planet Online: Global Conquest - Strateji oyunu:Gerçek dünya haritası üzerinden, gerçek zamanlı ve geniş kapsamlı bir strateji oyunu görmeyeli uzun zaman olmuştu. Savaş stratejilerinin tutkunu olan oyuncular, War Planet Online adını daha önce duymuş olabilirler. Üstelik oyun mobil işletim sistemlerine de uyumlu. Denemenizi tavsiye ederiz.Steam değerlendirmesi: Çok olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Paladins - FPS aksiyon oyunu:Dünya çapında 25 milyondan fazla oyuncunun bulunduğu bir ortam, elbette ki denemeye değer şeyler vadediyordur. Fantastik karakter ve silah tasarımlarınden geçilmeyen Paladins, renkli dünyasında aksiyonu doruklarda yaşatıyor. Farklı becerilere sahip pek çok özel karakterle yeni özellikleri keşfedip uzmanlaşabiliyorsunuz.Steam değerlendirmesi: Çok olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.EVE Online - MMO tabanlı uzay oyunu:Günümüzün en büyük uzay temalı oyunlarından birisi olan EVE Online ile yıldızları, galaksileri ve gezegenleri keşfediyorsunuz. Bu keşif sırasında kendi topluluğunuzu kuruyor, uzay geminizi geliştiriyor, farklı kolonilerle savaşabiliyorsunuz. Türün gerçek hayranları, oyunu çoktan duymuş olabilirler. Yine de her zaman denemeye değer.Steam değerlendirmesi: KarışıkSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.World of Tanks Blitz - MMO savaş oyunu:World of Tanks, sistem açısından yüksek gereksinimler talep eden bir oyun. Blitz sürümü ise hem sistemi yeterli olmayan hem de mobil cihazından oyun oynamayı sevenler için oldukça ideal. Yine II. Dünya Savaşı'nda kullanılan çeşitli tankları bu oyunda da bulabiliyoruz. Bildiğiniz gibi oyunda tank dışında bir materyal yok. Ağır silahları sevenler kaçırmasın. Bugüne kadar başlamayı düşünüp ertelenyenler varsa denemek bedava.Steam değerlendirmesi: KarışıkSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Smite - TPS online oyun:Listedeki bir diğer popüler online oyun olan Smite, üçüncü şahıs bakış açısıyla günümüzdeki en kalabalık oyuncu sayısına sahip oyunlardan. Seveni de çok sevmeyeni de. Zira oyunun son 4 yıldır gerek Twitch de gerek diğer sosyal medya kanallarında ulaştığı kişi sayısı çok fazla. Bu da tecrübesiz oyuncuların sayısını tavan yapan bir etmen. Yine de sizi saracak ve uzun süreler boyunca oynamak istediğiniz bir oyun arıyorsanız, denemenizi tavsiye ederiz.Steam değerlendirmesi: KarışıkSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Ücretsiz çevrimdışı (tek oyunculu) oyunlar:Neon Boost:Unity oyun motoruyla geliştirilen en başarılı ücretsiz yapımlardan birisi on Neon Boost, Mayıs 2019'da yayımlandı. Hızlı oyunları ve platformlardan atlayıp zıplayarak düşmanları alt ettiğiniz hareketli stili seven oyuncular, Neon World ile cidden eğlenceli vakitler geçirebilirler. Oyunda farklı parkurların bulunduğu haritalar üzerinde, Portal'a benzer bölümleri tamamlıyoruz. Elbette zamanla yarışıyor, giderek daha teknik bir oyuncu haline geliyoruz.Steam değerlendirmesi: Çok olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Project Katharsis - Hayatta kalma oyunu:Hayatta kalma türünün en yeni örneklerinden birisi olan Project Katarsis, yapay zekâ temasını da işin içine dahil ediyor. Gizemli bir uzaylı dünyasında hayatta kalan bir grup insanı koruma görevini üstleniyoruz. Bu oyunda insan değil, yapay zekânın ta kendisiyiz.Steam değerlendirmesi: Çok olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Serena - Korku oyunu:Uzak bir yerde, küçük bir kulubenin içinde eşini arayan bir adamı oynuyoruz. Kulübenin içerisindeki bazı şeyler, bilinçaltımızda hapsolmuş bazı hatıraları yeniden yaşatıyor. Kısa, etkili ve macera dolu bir korku hikâyesi sunan yapımda, oyun tasarımcılarının büyük emeği var. Oynayınca bu durumu rahatlıkla anlayabilirsiniz.Steam değerlendirmesi: Çoğunlukla olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Transmissions: Element 120 - Half Life 3 yerine geçebilecek bir oyun:TE120 kısa adıyla bilinen tek oyunculu bu yapım, bir türlü devamı gelmeyen Half Life evrenindeki küçük bir hikâyeye odaklanıyor. Bilinmeyen bir yer ve tarihte gözümüzü açıyor, kendimizle ilgili sırları çözmeye çalışıyoruz. Bu arada yapımın en iyi Half Life hayran yapımlarından birisi olduğunu da belirtmek gerekiyor.Steam değerlendirmesi: Çok olumluSteam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.