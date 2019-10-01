Ücretsiz spor eğitimleri için ön kayıtlar başladı

Çocuklar için 8 ayrı branş, yetişkinler içinse 4 ayrı branşta açılan spor eğitimlerinin kayıtlarına ilk günden büyük ilgi vardı.

Büyükşehir Belediyesinin her yıl düzenlediği ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği spor eğitimlerinde kış dönemi kayıtları 3 farklı noktada başladı. Hentboldan basketbola, voleyboldan jimnastiğe, taekwondodan masa tenisine toplamda 12 farklı branşta ücretsiz olarak hizmet vereceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların bu dönemde de kayıtlara büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. Yetişkinler için aerobik, zumba, pilates ve fitness eğitimleri verileceğini belirten yetkililer, kayıtların 7 Ekim tarihine kadar devam edeceğini ifade ettiler. Vatandaşlar Şirintepe Spor Merkezi, Haller Spor Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Gültepe Spor Merkezi'ne giderek ücretsiz spor eğitimlerine kayıt yaptırabilir, 0222 335 08 00 numaralı telefondan da eğitimler hakkında detaylı bilgi alabilirler.