Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ücretsiz ulaşımın ardından Sağlık-Sen'den Tunç Soyer'e teşekkür - Haberler

Ücretsiz ulaşımın ardından Sağlık-Sen'den Tunç Soyer'e teşekkür

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanınmasıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Talebimize ivedilikle cevap veren ve sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç...

20.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:03
Ücretsiz ulaşımın ardından Sağlık-Sen'den Tunç Soyer'e teşekkür
Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanınmasıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Talebimize ivedilikle cevap veren ve sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sen ben yok, biz varız" dedi.

Tüm Türkiye 'deki sağlık çalışanları, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı gece-gündüz demeden çalışıyor. Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi de, İzmir'deki sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı verilmesi talebinde bulunmuş ve bu talebe İzmir Büyükşehir Belediyesi olumlu yanıt vermişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in müjdeyi vermesinin ardından Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Başkan Soyer'e teşekkür etti. "Sen ben yok, biz varız" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ülke olarak zor bir sınavdan geçiyoruz. Bu sürecin kahramanları ise hiç kuşkusuz sağlık çalışanlarımızdır. Sağlık çalışanlarımız için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurarak ücretsiz ulaşım hakkı talep ettik. Bu doğrultuda belediyedeki ilgili birimlerle aktif görüşmeler sağladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi talebimiz doğrultusunda ivedilikle sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı verdi. Bu doğrultuda başta Başkan Tunç Soyer'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Talebimize duyarsız kalmayarak kahramanca çalışan sağlık çalışanlarımıza, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm toplu taşıma araçları ve İZELMAN'a ait açık otoparkların ücretsiz olarak yararlanacağı duyuruldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e şahsım ve tüm sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum. Sen, ben yok, biz varız." - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

Belediye başkanı vatandaşların toplanmalarını önlemek için anonsun başına geçti - Haber Sağlık personelinden komandolara cevap - Haber Gemide fenalaşan mürettebatın imdadına ekipler yetişti - Haber Muğla'da berber ve kuaförler kapanıyor - Haber Denizli'de ilçelere yolcu taşıyan otobüsler dezenfekte edildi - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber
Loading